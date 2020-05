Ferrovie, Toscana: ticket online, cresce l'offerta di acquisto sul sito di Tiemme

I servizi di biglietteria online di Tiemme diventano sempre più tecnologici e completi.

Da oggi tramite il sito web www.tiemmespa.it e la App gratuita Tiemme Mobile 2.0 (disponibile su Google Play e Apple Store) le possibilità di acquisto digitali, con pagamento in sicurezza tramite carta di credito, si ampliano anche a tutti i servizi extraurbani Tpl del pool di aziende che compongono Etruria Mobilità ed operano sul territorio della provincia di Arezzo nonché ai servizi integrati con le tratte ferroviarie gestite dal Gruppo Lfi Spa.

Grazie ad un unico portale, denominato Web Agency e raggiungibile a questo indirizzo https://www.tiemme.tpl.busweb.it, è sufficiente registrare il proprio profilo utente per acquistare con il proprio pc o smartphone tutti i titoli di viaggio disponibili (abbonamenti e biglietti) in pochi click.

Finora erano già disponibili i servizi urbani ed extraurbani di Tiemme e i servizi ferroviari di Tft attivi sul territorio della provincia di Arezzo.

"In questa fase legata all'emergenza Covid-19 abbiamo deciso di rinforzare ulteriormente i nostri canali di acquisto web - spiega il Presidente di Tiemme, Massimiliano Dindalini -, così da incentivare la nostra utenza ad acquisti sicuri e a distanza, evitando di raggiungere i consueti luoghi e quindi evitare il formarsi di file di persone che è bene evitare in questa fase che tutti noi stiamo vivendo. A portata di mano, ovunque ci troviamo, quindi le soluzioni informatiche che da oggi sono online offrono numerosi servizi nonché sicurezza della modalità di pagamento tracciabile".

"Siamo soddisfatti di questa ulteriore e concreta integrazione nei servizi ferro e gomma - commenta il Presidente del Gruppo Lfi Spa, Maurizio Seri - che con Tiemme ci vede offrire alla nostra utenza la praticità dell'acquisto online sia delle nostre tratte ferroviarie, già disponibili finora, che l'ulteriore offerta dell'integrazione tariffaria prevista dalla Regione Toscana.

Sotto la voce "Integrato Bus Treno TFT", infatti, l'utente registrato può selezionare la tratta di proprio interesse e completare l'acquisto in pochi passaggi, direttamente da casa o in movimento".

Parallelamente le scelte di Tiemme verso l'innovazione della bigliettazione vedono l'azienda impegnata nel completare il percorso di rinnovamento tecnologico di tutte le proprie biglietterie presenti sul territorio e delle rivendite autorizzate, proprio nell'ottica di comporre un nuovo sistema informatico di acquisto digitale, performante per l'azienda e comodo e veloce per l'utente. Tiemme ricorda che sia sul sito web tiemmespa.it che sulla App Tiemme Mobile 2.0 basta selezionare il pulsante "Acquista" per accedere alla piattaforma online.