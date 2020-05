Ferrovie: lunedì 11 maggio riapre la stazione AV di Bologna

Lunedì 11 maggio riaprirà la stazione sotterranea di Bologna Centrale, riservata ai treni AV.

L’impianto era stato chiuso dallo scorso 4 aprile in coerenza con la rimodulazione del servizio ferroviario dovuta all'emergenza sanitaria da Coronavirus.

I viaggiatori potranno accedere dall'atrio su Via De’ Carracci. Chi invece viene da piazza delle Medaglie d’Oro o dai marciapiedi dei binari di superficie, verrà indirizzato verso quell'ingresso da una specifica segnaletica di orientamento.

Per il momento restano chiusi il Kiss&Ride e i due parcheggi P2 e P3 con accesso tramite Kiss&Ride, mentre il parcheggio P1, con accesso da Via Matteotti e da Via Serlio, continuerà a rimanere aperto dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 20.00 e il sabato dalle 10.00 alle 20.00.