Ferrovie, la chiusura in Borsa di venerdì: bene Siemens, giù Jungfraubahn

Vediamo come sono andate nell'ultima seduta della settimana, le aziende del settore ferroviario quotate in Borsa.

Cominciamo con i titoli del settore ferroviario che hanno terminato positivamente la seduta di venerdì. Migliore di tutti è Siemens che a Francoforte chiude a 89,28 euro con +5,50 (+6,56%) seguita da Newag che a Varsavia finisce a 23,20 zloty con +1,20 (+5,45%).

Bene anche Vossloh che a Francoforte termina a 35,900 euro con +1,100 (+3,16%), Alstom che a Parigi chiude a 36,32 euro con +1,09 (+3,09%) e FNM che a Milano finisce a 0,4300 euro con +0,0060 (+1,42%).

In lieve rialzo i titoli delle due società spagnole CAF e Talgo che a Madrid terminano rispettivamente a 29,700 euro con +0,150 (+0,51%) la prima e a 4,370 euro con +0,010 (+0,23%) la seconda.

Seduta in calo invece per Jungfraubahn che in Svizzera finisce a 122,20 franchi svizzeri con -3,20 (-2,55%), Bombardier che a Toronto termina a 0,440 dollari canadesi con -0,010 (-2,22%) e PKP che a Varsavia chiude a 11,12 zloty con -0,19 (-1,68%). In lieve calo Stadler Rail che in Svizzera finisce a 40,92 franchi svizzeri con -0,14 (-0,34%).

I dati riportati hanno ovviamente carattere indicativo; qualsiasi decisione operativa basata su di essi è presa dall'utente autonomamente e a proprio rischio.

Foto 2 di Salamanamanjaro in der Wikipedia auf Englisch, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18562109