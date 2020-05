Ferrovie: dall'11 maggio ripartono i TGV tra Francia e Italia

Un accenno di normalità arriva anche sui treni internazionali.

SNCF rende infatti noto che dall’11 maggio, la circolazione dei TGV tra l’Italia e la Francia riprenderà progressivamente con un adattamento dell’offerta alle nuove condizioni di viaggio.

In questo contesto di urgenza sanitaria in Francia e in Italia, delle restrizioni di entrata sono state ordinate dalle autorità dei due paesi. Solo i clienti in possesso di un biglietto, delle loro autodichiarazioni per gli spostamenti e di un motivo legittimo di spostamento saranno autorizzati a viaggiare.

Per il momento si parte con una sola coppia. La mattina da Parigi a Milano è previsto il TGV 9245 mentre per il ritorno (a partire stavolta dal 12 maggio) c'è il TGV 9244.

Come sempre i due treni vedono coinvolte le stazioni di Gare de Lyon e Porta Garibaldi.