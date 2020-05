Ferrovie, FS Italiane: Fitch riduce il rating a ‘BBB-‘ a seguito del downgrade dell’Italia

Come diretta conseguenza del downgrade della Repubblica Italiana, effettuato da Fitch lo scorso 28 aprile, in data odierna l’agenzia ha ridotto a 'BBB-' da 'BBB' il Long-Term Issuer Default Rating di Ferrovie dello Stato Italiane, in virtù della metodologia applicata al rating di Ferrovie.

L’outlook varia da negativo a stabile.

Lo Standalone Credit Profile (SCP) di Ferrovie rimane al livello “bbb”.

Di seguito il link al comunicato ufficiale di Fitch: https://www.fitchratings.com/research/international-public-finance/fitch-downgrades-ferrovie-dello-stato-spa-to-bbb-outlook-stable-08-05-2020