Ferrovie: al via interramento delle linee per Codigoro, Ravenna e Rimini

Partiranno da lunedì 11 maggio, i lavori per l'interramento delle linee verso Codigoro e verso la Romagna che attraversano la città di Ferrara.

L’opera, del valore di 34,5 milioni di euro circa, è stata studiata per alleggerire i problemi di traffico del capoluogo. “E' un investimento strategico- afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture, Andrea Corsini - non solo per l’importanza che riveste per il nodo ferroviario ferrarese, ma anche per l’impatto positivo che avrà sulla intera viabilità della città estense.

Ed è anche un chiaro segnale che, dopo il lock down degli ultimi mesi, l’Emilia-Romagna è pronta a ripartire con opere e investimenti pubblici di qualità in grado di portare benefici ai cittadini e di creare buona occupazione”.

Nel dettaglio, l’intervento unifica in un'unica sede ferroviaria, da realizzare in buona parte in trincea e galleria artificiale, le due linee ferroviarie esistenti che, in uscita dalla stazione di Ferrara, si dirigono verso Codigoro gestita da FER e verso Ravenna-Rimini gestita da RFI, risolvendo le diverse interferenze con la viabilità stradale della città di Ferrara.

Previsto inoltre nel progetto prevede il completamento della bretella Suzzara-Rimini, che interessa soprattutto il traffico merci. L’opera è parzialmente realizzata, si sviluppa in trincea e in galleria artificiale e ha lo scopo di collegare direttamente le omonime linee, creando un by-pass che consente di non entrare in stazione a Ferrara, nell'ottica di potenziare i collegamenti merci tra il Porto di Ravenna e il Brennero.