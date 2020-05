Ferrovie: sorpreso in stazione a Mortara a lanciare sassi contro i treni in sosta

I carabinieri della Stazione di Mortara hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a un pubblico ufficiale, un diciottenne, sorpreso nei pressi dei binari della stazione, a lanciare sassi verso i treni in sosta.

Vistosi scoperto dai militari, il giovane, invece di presentarsi agli stessi per giustificare la sua presenza sul posto, ha pensato bene di dileguarsi. La fuga non ha avuto però per lui un epilogo positivo; è stato infatti intercettato dagli stessi militari in Via Belvedere dove, non contento, ha opposto resistenza tentando nuovamente la fuga durante le operazioni di identificazione.

Bloccato, è stato condotto in caserma, identificato e denunciato. Durante l’arresto nessuno ha riportato ferite, né sono stati riscontrati danni ai convogli.