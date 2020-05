Trasporto, Busitalia Campania: al via indagine “il mio viaggio nella fase 2”

Busitalia (Gruppo FS Italiane) lancia l’indagine “IL MIO VIAGGIO NELLA FASE 2”.

Rivolto alle persone che viaggiano con servizi di trasporto pubblico urbano o extraurbano, il sondaggio ha l’obiettivo di conoscere - direttamente dai viaggiatori - come sono cambiate e come si stanno ridisegnando esigenze e aspettative di mobilità per effetto dell’emergenza sanitaria COVID-19.

Partecipare all’indagine è semplice e richiede pochi minuti (da PC, tablet o smartphone) attraverso la compilazione di un questionario, articolato in semplici domande, disponibile su www.fsbusitalia.it.

I risultati consentiranno all’azienda di comprendere come gestire al meglio la prima fase di allentamento del lockdown, caratterizzata dalla graduale riapertura delle attività commerciali e produttive, calibrando il servizio sulle esigenze espresse dai clienti.

L’iniziativa rientra fra le azioni messe in campo da Busitalia per fronteggiare l’emergenza sanitaria che prevedono, tra l’altro:

attività quotidiane di sanificazione straordinaria dei mezzi con interventi quotidiani su tutte le superfici esposte (volante, cabina di guida, mancorrenti, validatori,) di tutti i locali aziendali (biglietterie, aree di sosta del personale viaggiante, sale di controllo) ed emettitrici Self Service effettuate da personale addetto con l’uso di prodotti disinfettanti specifici per “presidio medico sanitario”;

con interventi quotidiani su tutte le superfici esposte (volante, cabina di guida, mancorrenti, validatori,) di tutti i locali aziendali (biglietterie, aree di sosta del personale viaggiante, sale di controllo) ed emettitrici Self Service effettuate da personale addetto con l’uso di prodotti disinfettanti specifici per “presidio medico sanitario”; kit aggiuntivo di soccorso a bordo con dispositivi di protezione utilizzabili in caso di necessità (guanti monouso, mascherina e gel disinfettante);

a bordo con dispositivi di protezione utilizzabili in caso di necessità (guanti monouso, mascherina e gel disinfettante); l’istallazione a bordo di tutti i mezzi, in relazione ai necessari tempi tecnici, di erogatori di gel igienizzante ;

; monitoraggio costante dei flussi passeggeri con l’obiettivo di rimodulare l’offerta per adeguarla alle reali esigenze di mobilità.

Con l’avvio della FASE 2 è partita un’intensificazione dei servizi e, in relazione al costante evolversi della situazione, si raccomanda di consultare periodicamente gli aggiornamenti pubblicati sui canali ufficiali di comunicazione aziendale