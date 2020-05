Ferrovie: raddoppio Finale-Andora, IV: “I fondi ci sono”

“L’audizione dell’Ad Gentile rappresenta per la rete infrastrutturale ligure la certezza di un importante passione avanti: almeno dal punto di vista finanziario ci sono le premesse per portare a termine le opere di cui la Regione ha più bisogno”.

Lo affermano l’onorevole Raffaella Paita e la capogruppo di Italia Viva a Savona Barbara Pasquali.

“A ottobre erano stati annunciati nell'aggiornamento del contratto di RFI, i 10 milioni necessari per lo sblocco del raddoppio ferroviario Finale-Andora. Oggi è arrivata la conferma che sono risorse finalmente operative per l’avanzamento dell’opera per la quale Italia Viva da tempo sta portando avanti una battaglia, vista l’importanza strategica”.

“Ora che il problema del finanziamento del progetto dell’opera è stato sostanzialmente avviato, resta da risolvere il nodo di rendere più rapida la realizzazione. Su questo punto continuiamo a chiedere una vigorosa azione di semplificazione amministrativa”.