Ferrovie: Bremerhaven - Francoforte/Main, ERS Railways lancia un nuovo shuttle

Il 4 maggio 2020, ERS Railways del Gruppo Hupac ha lanciato un nuovo treno tra Bremerhaven e Francoforte che collega lo stato federale dell'Hessen/Main direttamente ai porti settentrionali, attraverso la regione metropolitana di Francoforte/Main.

Sulla nuova tratta sono in funzione due treni shuttle alla settimana per ogni direzione. La produzione come treno diretto all'interno di una rete esistente garantisce ai clienti un elevato livello di qualità.

Con questa nuova offerta, ERS Railways aumenta la densità della rete nella Germania meridionale: con 8 destinazioni da Bremerhaven, 5 destinazioni da Amburgo e 4 destinazioni da Rotterdam viene offerto un servizio one-stop per i trasporti nella Germania meridionale.