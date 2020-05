Ferrovie: nel Lazio ha viaggiato il 15,3% di persone abituali, sui treni nuova segnaletica

Sono state 47.908 le persone che ieri nel Lazio hanno scelto il treno per i loro spostamenti. Si tratta del 15,3% degli abituali passeggeri in regione.

Per rispondere alla rimodulata richiesta di mobilità Trenitalia (gruppo Fs Italiane) ha messo a disposizione il 57% dell’offerta pre emergenza.

Sono state rispettate le distanze di sicurezza e all’interno dei vagoni si è registrata un’occupazione del 23% dei posti disponibili (ampiamente inferiore rispetto al 50% richiesto dal Dpcm).

È in corso l’allestimento su tutta la flotta di Trenitalia di marker sui sedili da non occupare, segnaletica sulle porte per la salita e la discesa dei viaggiatori (nella foto di Aldo Saetta un TAF con questa dotazione) e le indicazioni a terra per indicare ai passeggeri l’uscita più vicina e la distanza da tenere con gli altri passeggeri. Sono state, inoltre, potenziate le attività di sanificazione e igienizzazione su tutta la flotta di Trenitalia.