Ferrovie: novità per i Mireo Siemens di Alpha Trains e TransRegio

Ancora novità in casa Siemens, ma stavolta non per le Vectron.

Alpha Trains Group annuncia oggi che il primo dei 6 nuovi Siemens Mireo per la rete Mittelrheinbahn gestita da TransRegio, è stato trasferito dallo stabilimento di produzione di Krefeld al centro di collaudo e convalida di Siemens Wildenrath per la messa in servizio.

I nuovi convogli dovrebbero entrare fisicamente in funzione a partire dal cambio di orario nel dicembre 2020 sul tratto molto frequentato della Mittelrheinbahn (RB 26) tra Colonia e Remagen.

Foto Alpha Trains