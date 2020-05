Ferrovie: al via il restyling della stazione di Alife

La stazione ferrovia di Alife tornerà presto ad essere accogliente per pendolari e turisti che utilizzano la ex Alifana.

In seguito a una fitta interlocuzione e a diversi incontri che si sono svolti negli ultimi mesi con i dirigenti ed i tecnici di EAV, l’Amministrazione comunale del sindaco Maria Luisa Di Tommaso ha chiesto e ottenuto l’avvio di un’opera di riqualificazione e adeguamento della stazione ferroviaria di Alife e degli spazi esterni.

Da settimane, è stato già ripristinato e potenziato l’impianto di illuminazione a servizio della fermata alifana che, durante le ore notturne, è tornata ad essere accessibile e fruibile in tutta sicurezza grazie ai fari installati nei vari punti ed ai lampioni riaccesi dopo molto tempo.

È stato poi avviato l’intervento di rifacimento totale della rete di recinzione con pannelli in ghisa dell’intera stazione, comprese le strade comunali e ad uso pubblico attigue alla stessa, che ormai è in fase di completamento e che vedrà anche la sistemazione degli spazi esterni e delle aree connesse ai binari.

Come assicurato da EAV e contenuto nel cronoprogramma concordato con il Comune di Alife, nelle prossime settimane verranno rifatti anche gli esterni dell’immobile così da restituire dignità e riconoscibilità alla stazione. “Finalmente anche la nostra stazione ferroviaria tornerà ad essere centrale e vitale nella crescita e nello sviluppo socio-economico e turistico della nostra comunità.

Dopo anni di totale abbandono e degrado in cui buio ed incuria l’hanno fatta da padrone, siamo riusciti ad ottenere dall’EAV, che ringrazio per l’ascolto e la disponibilità mostrata, una serie di interventi che riqualificheranno la stazione ex Alifana, a cominciare dalla riattivazione dell’impianto di illuminazione, passando per il ripristino della recinzione e finendo al rifacimento esterno dell’edificio direzionale.

La stazione vivrà di nuovo anche durante le ore notturne, sarà sicura ed accessibile a tutte le ore, svolgerà un servizio fondamentale per la collettività, in primis studenti e lavoratori pendolari, e, soprattutto, sarà un bel biglietto da visita per i turisti che arriveranno in città per ammirare i nostri tesori storico-archeologici”, ha detto il sindaco Di Tommaso.