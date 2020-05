Ferrovie: ČD Cargo conferma la sua trasformazione in un moderno vettore europeo

Nel 2019, ČD Cargo ha realizzato un profitto al lordo delle imposte di 664 milioni di Corone Ceche.

Il segmento del trasporto merci ha contribuito al risultato consolidato del gruppo ČD con un utile netto oltre le imposte di 608 milioni di CZK.

Nel 2019, il gruppo ČD Cargo ha trasportato un totale di 65 milioni di tonnellate di merci con le proprie licenze, il che ha comportato un lieve calo della produzione su base annua. Tuttavia, nel mercato dei trasporti nazionali, ČD Cargo ha stabilizzato la propria quota di mercato e ha continuato ad espandersi all'estero.

"L'anno scorso ci ha mostrato quanto velocemente può cambiare la situazione del mercato dei trasporti e in che modo ČD Cargo dipende dallo sviluppo di alcune industrie. Dopo il successo della prima metà del 2019, abbiamo dovuto far fronte a un calo della produzione di una serie di materie prime, a causa della diminuzione della produzione di elettricità da combustibili fossili nella Repubblica Ceca, della situazione europea nella metallurgia e della riduzione della produzione nell'industria automobilistica.

Ancora più importante per noi è la continua espansione all'estero, dove siamo alla ricerca di nuove opportunità commerciali. Siamo già attivi in ​​Polonia, Austria, Germania e Slovacchia e amplieremo ulteriormente il territorio per essere in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in un contesto paneuropeo", ha detto il Presidente del Consiglio di amministrazione di ČD Cargo, Ivan Bednárik.

Una parte importante della strategia dell'azienda è il rinnovo del parco mezzi e l'ingresso nei mercati esteri. Queste attività a più alta intensità di capitale devono essere sostenute da una serie di investimenti che, insieme all'aumento dei prezzi dell'elettricità e all'aumento dei costi del personale in linea con la situazione del mercato del lavoro, hanno contribuito a un lieve calo degli utili su base annua.

Ivan Bednárik aggiunge: “L'anno 2019 è stato caratterizzato dalla modernizzazione della flotta di carri e locomotive, settori in cui stiamo dirigendo il massimo delle nostre risorse. Abbiamo acquisito altre macchine interoperabili, nonché nuovi mezzi diesel per la raccolta e la consegna di singole spedizioni di carri. Abbiamo ampliato la nostra flotta con nuovi carri a grande capacità, carri universali a pareti alte della serie Eanos e carri con piattaforma per il trasporto di una vasta gamma di merci mediante sovrastrutture intercambiabili. Stiamo anche modernizzando la nostra capacità di veicoli esistente in modo che possa essere utilizzata per l'uso a lungo termine con merci internazionali".

A cavallo tra il 2019 e il 2020, una malattia virale chiamata COVID-19 ha iniziato a diffondersi in Cina. Nel marzo di quest'anno, era già chiaro che questa era una pandemia globale. La maggior parte dei paesi europei ha gradualmente adottato una serie di misure per rallentare la diffusione del virus.

È molto difficile stimare quanto durerà questa situazione e quanto inciderà sull'economia nazionale e globale. "Il nostro obiettivo era e rimane nella situazione attuale di mantenere pienamente operativo il trasporto ferroviario di merci e di eliminare il più possibile gli effetti negativi di questa crisi sulla nostra società.

Abbiamo adottato una serie di misure impopolari perché non vogliamo e non possiamo fare affidamento esclusivamente sul possibile aiuto dello Stato. Non abbiamo un periodo facile davanti a noi, ma credo che negli ultimi anni abbiamo costruito una società forte e stabile che difenderà la sua posizione sul mercato europeo dei trasporti", ha concluso Bednárik.

Foto ČD Cargo e Lorenzo Pallotta