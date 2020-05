Ferrovie, Coronavirus: Thalys aumenta i servizi dal 9 giugno

Fino all'8 giugno Thalys manterrà il suo servizio minimo, con un viaggio di andata e ritorno tra Bruxelles e Parigi e un viaggio di andata e ritorno tra Bruxelles e Amsterdam al giorno.

Tuttavia, a partire dal 9 giugno, saranno nuovamente operativi più treni ad alta velocità Thalys. "Da quel momento sarà operativo circa il 20% della nostra offerta", ha detto il portavoce Mattias Baertsoen.

In pratica ci saranno cinque viaggi di andata e ritorno tra Parigi e Bruxelles al giorno. Due di questi proseguiranno da Bruxelles ad Amsterdam e viceversa. La domenica, saranno effettuati invece solo quattro viaggi, secondo il sito web di Thalys.

Venerdì, sabato e domenica, un treno IZY (il segmento low cost di Thalys) viaggerà in entrambe le direzioni tra Parigi e Bruxelles. L'offerta annunciata è valida fino all'11 luglio.

Durante questo periodo, i treni ad alta velocità non serviranno le stazioni degli aeroporti Marne La Vallée e Paris-Charles de Gaulle e i treni Thalys non viaggeranno a Bordeaux questa estate. L'altro collegamento estivo, con Marsiglia, inizierà non prima del 12 luglio.

Da lunedì 4 maggio, i passeggeri Thalys devono indossare la mascherina, seguendo le linee guida delle autorità belghe. In precedenza, anche Eurostar ha reso obbligatoria la protezione individuale.