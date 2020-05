Ferrovie, Coronavirus: l’omaggio di Milo Manara al lavoro dei ferrovieri

Il Maestro del fumetto ha da sempre, nella figura femminile, il suo fiore all’occhiello. E anche durante il lockdown ha scelto le donne per raccontare e rendere omaggio a tutte le persone che hanno lavorato e stanno lavorando per offrire i servizi necessari alla popolazione . Spesso, per alcune figure professionali come medici e infermieri, anche mettendo a rischio la propria vita.

Ritrovare anche la figura del ferroviere fra i disegni di Manara è un gradito riconoscimento per il Ferrovie dello Stato. Tramite le società del Gruppo, fin dalle prime fasi dell’emergenza Coronavirus, FS ha garantito il diritto alla mobilità e la tutela della salute di viaggiatori e dipendenti. Un lavoro che non si è mai fermato.

Anche nella Fase 2 la tutela della salute di chi salirà in treno è al primo posto. Oltre all’uso obbligatorio delle mascherine ci sono alcune novità, come la raccomandazione di guanti monouso, dispenser per frequenti igienizzazioni delle mani, distanziamento e l’introduzione del biglietto elettronico nominativo sia per le Frecce sia per gli Intercity, per i quali la prenotazione diventa obbligatoria.

Fonte FS News - Gerardo Adinolfi