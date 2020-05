Ferrovie: China State Railway Group registra aumento entrate del 3,6 per cento nel 2019

China State Railway Group, l’azienda pubblica che gestisce il trasporto ferroviario nel Paese asiatico, ha visto le sue entrate del 2019 aumentare del 3,6 per cento su base annua a 1.130 miliardi di yuan.

Lo ha affermato la stessa società nel suo rapporto annuale. Durante il periodo, gli utili netti sono stati pari a 2,52 miliardi di yuan (356 milioni di dollari), in aumento di 480 milioni rispetto al 2018.

Le attività totali dell’azienda, alla fine del 2019, ammontavano a 8.320 miliardi di yuan (1.178 miliardi di dollari), con un aumento del 3,9 per cento rispetto all'anno precedente. Nel frattempo, le passività totali ammontavano a 5.490 miliardi di yuan (oltre 777 miliardi di dollari) con un rapporto debito-attivi al 65,98 per cento alla fine del 2019, ha affermato la società.

Nel mese di marzo in Cina un totale di 346 milioni di tonnellate di merci è stato consegnato per mezzo ferrovia, con un aumento del 4,5 per cento mese su mese, secondo China State Railway Group.

Il trasporto merci ha registrato una crescita costante con le misure adottate per rafforzare l’organizzazione del trasporto merci, garantire l’approvvigionamento di materiali e regolare la catena logistica con servizi su misura al fine di sostenere la ripresa precoce del lavoro delle imprese a seguito della pandemia in corso.

Il trasporto medio giornaliero di carbone è aumentato del 5,1 per cento mese su mese, mentre il carico di marzo delle forniture per l’aratura primaverile come fertilizzanti e pesticidi ha registrato una crescita del 40 per cento su base mensile, secondo la società. La compagnia continuerà ad aiutare le aziende a ridurre i costi logistici per attutire l’impatto della pandemia attraverso riduzioni delle tariffe, priorità alla fornitura di servizi di trasporto merci e miglioramento della qualità dei servizi.

