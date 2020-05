Ferrovie: ordigno bellico lungo la ferrovia, sospeso il servizio sulla Arezzo-Stia

Dalla tarda mattinata di lunedì 4 maggio, la linea Arezzo – Pratovecchio – Stia gestita da LFI è interrotta a partire dalla stazione di Subbiano in seguito al rinvenimento, vicino alla stazione di Rassina, di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale che è avvenuto durante l’effettuazione di lavori di scavo e manutenzione.

La tratta tra Subbiano e Bibbiena è garantita con servizio autosostitutivo.

“Ci scusiamo con la nostra utenza per il disagio – dice il Presidente del Gruppo LFI Spa, Maurizio Seri - che dipende da cause di forza maggiore. Siamo in stretto contatto con tutti soggetti coinvolti, quali il Comune di Castel Focognano, la Prefettura di Arezzo e le forze dell’ordine per le valutazioni del caso sulle modalità che saranno assunte dagli Enti competenti. Di conseguenza rimoduleremo il nostro servizio ferroviario”.

Nella serata odierna è prevista una riunione in Prefettura in cui saranno prese le decisioni sui tempi dell'intervento di bonifica dalle quali dipenderanno anche le modalità di svolgimento del servizio ferroviario.