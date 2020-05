Ferrovie, Austria: via alla costruzione della stazione di Innsbruck Messe

Alla fine di aprile, ÖBB ha iniziato a lavorare sulla nuova fermata Innsbruck Messe.

La nuova fermata nel cuore della capitale tirolese offrirà un'accessibilità ottimale alla rete di trasporto pubblico per residenti e visitatori del quartiere, nonché al centro espositivo di Innsbruck.

Saranno utilizzate un totale di 150 aste di ancoraggio per una lunghezza totale di 1.275 metri per fissare i nuovi marciapiedi. 700 m² di pietre per lastricati saranno quindi posate sui marciapiedi stessi. Oltre a questo saranno utilizzati più di 1.000 m³ di calcestruzzo, 400 parti in calcestruzzo prefabbricato e 115 tonnellate di acciaio di rinforzo.

Saranno necessarie circa 227 tonnellate di acciaio per i nuovi marciapiedi e i pali della linea aerea. Circa 150 tonnellate di acciaio saranno lavorate invece per le tettoie. Inoltre, accanto alle strutture di accesso, verranno costruiti circa 1.000 m² di superficie vetrata, nonché nuove barriere antirumore per una lunghezza di circa 300 metri e una nuova struttura per le bici.

Il progetto di ÖBB, Tirolo e Città di Innsbruck è iniziato ad aprile e prevede la costruzione di due marciapiedi laterali, ciascuno lungo 220 metri e con un'altezza del bordo di 55 cm. A integrazione ci saranno due nuovi ascensori per un accesso senza barriere. Sarà presente un'area di attesa coperta e un sistema di guida tattile per non vedenti e ipovedenti.

Come ovvio, la nuova fermata per la fiera sarà dotata della più recente infrastruttura informativa oltre a nuovi parcheggi per le bici. Per l'insonorizzazione sono previsti 300 metri lineari di nuove barriere antirumore e sarà adattata anche la linea aerea.

Il completamento dell'opera dovrebbe avvenire entro dicembre 2021 con un investimento di circa 10 milioni di euro.

Foto ÖBB