Ferrovie: primo Frecciarossa al via, treno quasi pieno ma niente esodo

Come avevamo preventivato nei giorni scorsi, nessun grande esodo, nessuna ressa e una volta tanto "problematica" gestita per bene.

Il Frecciarossa 9515 delle 7.10 che da Milano arriva a Napoli via Roma, è partito stamattina dalla Stazione Centrale del capoluogo lombardo. Al binario una fila lunga ma ordinata e rispettosa del distanziamento sociale si è creata davanti ai blocchi organizzati per il controllo della temperatura dei passeggeri. Il treno, nonostante queste verifiche, è partito con soli 4 minuti di ritardo e non è stato respinto nessun passeggero.

Il convoglio, che oggi viaggia come 35327, non è pieno e secondo alcune fonti vi erano ancora biglietti in vendita questa mattina sul sito di Trenitalia sia per questo che per gli altri due della giornata. Disponibilità presente, per altro, anche per i convogli dei prossimi giorni, per quanto a prezzi piuttosto elevati come è logico che sia.

Ricordiamo comunque, a scanso di equivoci, che per consentire di mantenere le distanze di sicurezza e quindi l'alternanza del posto è stata messa in vendita solo una parte dei posti disponibili.