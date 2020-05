Ferrovie: svio senza conseguenze per un TAF sulla FL1 Orte - Fiumicino

Un TAF di Trenitalia è sviato senza conseguenze ieri pomeriggio tra Collevecchio e Stimigliano sulla FL1 tra Orte e Fiumicino Aeroporto. Ne dà notizia Il Messaggero.

"Dalle 16.50 - si legge nel comunicato di Trenitalia postato dal quotidiano romano - il traffico ferroviario sulla linea Orte-Roma è sospeso, per un inconveniente tecnico fra Civita Castellana e Stimigliano".

Sul posto per accertamenti e rilievi è giunta la Polfer e i Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto oltre al Carro Soccorso che ha mosso da Roma Smistamento con alla testa la D.345.1021 in livrea originale.

Nel convoglio - secondo quanto riportato da Il Messaggero - viaggiavano in quel momento oltre ai due macchinisti anche 8 passeggeri. Come detto non si registrano feriti sul treno che, da quanto si è appreso, per cause in corso di accertamento è uscito dai binari in un tratto in curva nei pressi di Collevecchio.

Secondo alcune testimonianze sarebbero usciti almeno due elementi dell'automotrice senza danneggiare la linea aerea. La circolazione ferroviaria è stata interrotta in direzione Roma mentre è rimasta attiva quella che da Roma va verso Orte tornando tutto regolare alle 4.20.

Dalle nostre informazioni si tratterebbe del TAF n.29 in livrea DPR.

L'articolo completo è disponibile cliccando qui.