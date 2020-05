Trasporti: BLS aumenta di nuovo l'offerta in Svizzera

Dall’11 maggio 2020 BLS normalizzerà ampiamente la propria offerta.

BLS attuerà il concetto di protezione per i passeggeri e i collaboratori elaborato dalle FFS e da AutoPostale. In Italia dal 4 maggio per i clienti del trasporto pubblico esiste l’obbligo della mascherina e del distanziamento sociale di almeno un metro. BLS chiede ai suoi clienti del RE Domodossola-Brig di volerne tenere conto. Informazioni aggiornate per i clienti sono disponibili in qualsiasi momento su bls.ch/corona.

Ferrovia

Sulla maggior parte delle linee, i treni BLS riprenderanno a circolare secondo l’orario a partire dall’11 maggio. Fanno eccezione in particolare le seguenti offerte:

RE Briga–Domodossola (I): continua l’attuale offerta minima per i pendolari il mattino e la sera.

RE Berna–Spiez–Briga: rimangono soppressi i treni straordinari del fine settimana.

RE Zweisimmen–Spiez/Interlaken Est: circolano solo i treni durante delle ore di punta il mattino e la sera.

InterRegio (IR) Berna–Biel/Bienne: l’ultimo collegamento in ciascuna direzione il venerdì e il sabato sera rimane soppresso.

Tra Briga e Iselle rimane in vigore fino a nuovo avviso l’attuale offerta minima il mattino e la sera. Tra Goppenstein e Kandersteg ci sono ancora due treni auto all’ora per direzione. In base all’andamento della domanda, BLS potrebbe aumentare l’offerta. I treni diretti tra Kandersteg e Iselle restano soppressi almeno fino al 20 giugno.La navigazione BLS rimane sospesa almeno fino all’8 giugno. La data di riattivazione del servizio dipende dalle prossime decisioni del Consiglio federale.