Ferrovie, Germania: DB prosegue la sua attività di riduzione del rumore ferroviario

Le ferrovie tedesche DB e il governo federale stanno facendo progressi, come sperato, per l'abbattimento del rumore ferroviario.

Il "Noise Protection Report 2019" pubblicato ieri mostra che negli ultimi anni, l'inquinamento acustico lungo la ferrovia è già diminuito in modo significativo su oltre 1.800 chilometri di binari a livello nazionale fino ad oggi.

Nel 2019 sono stati investiti 118,6 milioni di euro per l'abbattimento del rumore (erano 97,8 nel 2018). Potrebbero essere presto completati 53 chilometri di barriere sulle sole linee esistenti che già ora sono più di 600 chilometri in totale.

Per i prossimi anni, le ferrovie e il governo federale annunciano ulteriori investimenti di centinaia di milioni, anche per la bonifica del rumore negli hotspot particolarmente colpiti nella valle del Medio Reno, Inntal e lungo l'Elba, tra Dresda e il confine con la Repubblica Ceca.

Andreas Gehlhaar, responsabile della protezione dal rumore di DB dice in proposito: “Alleggeriamo notevolmente i residenti locali sulle linee ferroviarie. Più sono silenziosi i treni, maggiore è l'accettazione che il treno trova come mezzo di trasporto rispettoso del clima".

DB e il governo federale mirano a dimezzare il rumore del traffico ferroviario entro la fine del 2020. In media, esso dovrebbe essere ridotto di 10 decibel (dB (A)), livello che corrisponde a dimezzare il volume della percezione umana. La strategia a due pilastri mira da un lato alla protezione del rumore stazionario come misura sull'infrastruttura e, dall'altro, alla riduzione del rumore nella flotta di veicoli. L'anno di riferimento da cui si parte per vedere i progressi è il 2000.

Le misure fisse includono principalmente pareti insonorizzate, ammortizzatori per rotaie o dispositivi di lubrificazione delle stesse direttamente sul binario. Dal 1999 alla fine del 2019, è stato possibile ridurre il rumore su circa 1.840 chilometri di linea utilizzando un totale di 1,6 miliardi di euro tramite il programma federale di risanamento del rumore volontario. Il denaro è stato anche speso per dotare decine di migliaia di appartamenti di protezione passiva dal rumore.

Sono attualmente in corso 108 progetti di protezione dal rumore, 65 dei quali dovrebbero essere completati nel 2020 con 156 chilometri di linea progettati per essere privi di rumore. Allo stesso tempo sono attualmente in programma altri 131 progetti. Inoltre, 166 possibili progetti di protezione dal rumore sono attualmente oggetto di indagine sulla protezione del rumore precedentemente richiesta a livello nazionale.

Il secondo pilastro accanto si rivolge a creare vagoni merci più silenziosi. A tal fine, DB sta aggiornando i suoi carri con moderni blocchi di freni compositi (freni a bassa velocità) e sta creando nuovi carri merci silenziosi. Alla fine del 2019, oltre il 90% dei carri merci - circa 57.650 - erano significativamente più silenziosi. Entro la fine dell'anno, queste modifiche riguarderebbero l'intera flotta attiva di DB Cargo in Germania.

Nella valle del Medio Reno, anche il governo federale, DB e gli stati di Assia e Renania-Palatinato investiranno in 35 progetti individuali nei prossimi anni. Questi hanno un volume totale di 130 milioni di euro. Tra le altre cose previste l'installazione smorzatori di rotaie e barriere insonorizzanti.

Il sollievo viene dato ai residenti nella regione del Patrimonio Mondiale dell'Alta Valle del Medio Reno tra Coblenza / Lahnstein e Bingen / Rüdesheim, nonché nelle città di Weißenthurm, Leutesdorf, Oestrich-Winkel ed Eltville. Medesime iniziative sono previste lungo l'Inn nella la tratta Monaco-Rosenheim-Kiefersfelden. Per questo verranno spesi circa 13 milioni di euro. Nella valle dell'Elba, tra Dresda e il confine ceco, 56 milioni di euro porteranno pareti insonorizzate nei prossimi anni.