Ferrovie: CRCC riceve l’approvazione per l’acquisizione di Vossloh Locomotives

Il garante tedesco della concorrenza Bundeskartellamt ha dato la sua approvazione per l’acquisizione di Vossloh Locomotives da parte del produttore cinese di materiale rotabile CRRC Zhuzhou Locomotive.

Lo scorso agosto, la società ferroviaria tedesca Vossloh Locomotives ha annunciato la decisione di vendere la sua attività di locomotive a CRRC Zhuzhou. Con sede a Kiel, Vossloh Locomotives è specializzata nella produzione di locomotive diesel e dual-mode per linee principali leggere e locomotori da manovra.

Negli ultimi anni la società ha incontrato numerose difficoltà, e aveva già pianificato di cedere l’attività nel 2014. Il presidente del Bundeskartellamt Andreas Mundt ha dichiarato: “Nel presente caso di fusione CRRC /Vossloh Locomotives abbiamo esaminato molto attentamente tutte le particolarità associate all'acquisizione di una società europea da parte di una società statale cinese.

Con l’acquisizione di Vossloh, CRRC ottiene un produttore chiave di macchine da manovra in Europa. I possibili sussidi statali, la disponibilità di mezzi tecnici e finanziari e i vantaggi strategici di altre partecipazioni sono stati considerati nella valutazione competitiva della fusione”.

Il mercato si è spostato su sistemi di trazione ibridi e locomotive dual mode che possono funzionare sia con motore diesel che con l’elettricità. Mundt ha aggiunto: “Sulla base delle nostre indagini, siamo stati in grado di escludere un notevole peggioramento della concorrenza sul mercato europeo delle macchine da manovra a seguito della fusione".

“Sebbene lo stato cinese protegga fortemente CRRC, che svolge un ruolo chiave in ben due dei suoi piani strategici, vale a dire Made in China 2025 e Belt and Road Initiative, questo caso mostra che l’ingresso di società statali cinesi con un notevole potere economico nei mercati non rappresenta necessariamente una minaccia per una reale concorrenza”.

Questa acquisizione segnerà dunque l’ingresso del gruppo cinese nel settore europeo della fornitura di materiale rotabile.