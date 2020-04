Ferrovie: anche la Serbia si prepara a un graduale ripristino dei servizi

Il Ministro delle costruzioni, dei trasporti e delle infrastrutture della Serbia, Zorana Mihajlovic, ha reso noto che una delle misure base durante l'epidemia è stata quella di fermare il trasporto di passeggeri che ora sarà gradualmente reintrodotto.

In questo modo il traffico a lunga distanza si potrà riaprire già lunedì prossimo, mentre il servizio cittadino a Belgrado e Nis inizierà l'8 maggio.

"Il traffico verrà gradualmente aumentato perché è importante per le persone che iniziano a lavorare. Per noi è fondamentale sapere che questa non è solo una crisi medica ma anche economica e che è indispensabile tornare lentamente a una vita normale. Il traffico merci, d'altra parte, funziona durante l'epidemia e ci aiuterà a sopravvivere economicamente alla crisi", ha detto Mihajlovic.

Il ministro ha aggiunto che, in conformità con le raccomandazioni dei medici, sono in preparazione protocolli e regole per il funzionamento del trasporto pubblico.