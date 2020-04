Ferrovie: Italo compie 8 anni e omaggia i suoi viaggiatori con un voucher

Italo compie oggi 8 anni. Sono stati numerosi i traguardi raggiunti nel tempo, ma in un momento come quello attuale la società sta affrontando una nuova sfida, preparandosi a ripartire nel migliore dei modi non appena sarà possibile.

Un compleanno dunque diverso dal solito. Italo ha comunque deciso di sottolineare la ricorrenza con tutta la sua community: tutti i clienti iscritti al Programma Fedeltà Italo Più infatti potranno partecipare ad un’iniziativa sui canali social Facebook e Instagram.

Basterà postare sulle pagine dell’azienda una foto di un viaggio su Italo o di una località raggiunta grazie ai treni Italo e si riceverà l’omaggio di compleanno: un voucher di 8€ da utilizzare nei prossimi 6 mesi per i viaggi futuri.

L’iniziativa è valida da oggi fino al 3 maggio, dando modo ai tantissimi utenti di cercare il loro scatto preferito e di metterlo sulle pagine Italo, utilizzando sempre gli hashtag #italotreno e #8AnniConItalo. Basterà condividere una storia su Instagram taggando @italotreno mentre su Facebook si potrà direttamente postare la foto nei commenti al post dedicato all’iniziativa.

Un motivo in più dunque per aderire al Programma Italo Più per coloro che ancora non fossero iscritti, per iniziare subito a divertirsi con Italo e ricevere un premio di viaggio in attesa di tornare presto a bordo e scoprire le bellezze d’Italia.

Buon compleanno Italo!