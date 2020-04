Ferrovie: riprendono i lavori presso i cantieri della galleria del BBT

Le parti sociali stanno cercando di far riprendere il più rapidamente possibile i lavori nei cantieri del Brenner Bastitunnel in Austria nel rispetto delle prescrizioni delle autorità.

Pertanto, dal 14 aprile 2020 BBT SE ha pianificato, in stretta concertazione con le rispettive associazioni di lavoro, di avviare lo scavo il più rapidamente possibile presso i propri cantieri della galleria. Ora i lavori presso i due lotti di costruzione Tulfes - Pfons e Pfons - Brennero sono di nuovo in corso.

Anche nell'area di progetto italiana sono in pieno corso i preparativi per far riprendere i lavori nel mese di maggio. Tutte le misure di protezione in cantiere vengono adottate in concertazione con l'ufficiale sanitario delle amministrazioni distrettuali. Tra queste figurano la disinfezione degli uffici di cantiere e dei mezzi di trasporto più volte al giorno nonché l'indossare dei dispositivi di protezione individuale, mascherina compresa.