Ferrovie: Stadler si espande nel Brandeburgo

Stadler sta espandendo le sue attività nello stato del Brandeburgo.

L’azienda sta infatti predisponendo un nuovo sito a Schönwalde-Glien per la produzione e per la revisione di carrelli e sottocassa. Il nuovo sito avrà una superficie di 11.900 metri quadrati e si occuperà della revisione, riparazione, ammodernamento e nuova produzione di carrelli e sottocassa per veicoli ferroviari.

Inoltre, nel nuovo complesso sorgerà un centro logistico per lo stoccaggio e l'organizzazione dei pezzi di ricambio. In Germania Stadler è responsabile dei lavori di manutenzione di varie flotte in diverse località. Con questa operazione verranno creati dall'azienda 60 nuovi posti di lavoro.

“La decisione di individuare il centro di competenza a Schönwalde-Glien è un chiaro impegno nella regione di Berlino-Brandeburgo. Siamo molto felici di poter elaborare nuovi grandi progetti e di poter rispondere alla domanda crescente nel settore dell'assistenza e della manutenzione. Combinando la nuova produzione e la manutenzione dei veicoli ferroviari e dei loro componenti in un unico sito per diversi anni, potremo assicurare una durata ottimale dei treni per diversi decenni” ha detto Volker Keller, capo Stadler Service Germany.

Foto Deutsche Bahn