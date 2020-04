Ferrovie: Hupac lancia un nuovo collegamento Cina-Polonia

Ancora una novità per il Gruppo Hupac.

La compagnia merci rende infatti noto di aver lanciato un nuovo collegamento Cina-Polonia.

"Hupac - si legge nella note - continua la sua stretta collaborazione con la Xian City Platform. Dopo un primo treno tra Xian e Milano (Busto Arsizio) nel 2019, ora colleghiamo l'emergente regione economica di Xian, nella Cina occidentale, con Varsavia in Polonia. Grazie alla nostra presenza in Polonia, siamo in grado di offrire una rete completa con molteplici collegamenti gateway che coprono tutte le principali destinazioni industriali europee.

Il treno è partito dall'International Port Area di Xian con 48 unità di carico contenenti principalmente beni di consumo. Dopo un viaggio di 13 giorni attraverso il Kazakistan, la Russia e la Bielorussia, il 18 aprile il treno è arrivato al terminal di Varsavia. La merce è destinata a diversi mercati: principalmente Polonia, ma anche Germania e Spagna.

Con questa iniziativa Hupac rafforza la sua posizione nel crescente mercato del trasporto merci su rotaia tra la Cina e l'Europa. Il nuovo servizio Xian-Polonia sarà effettuato con partenze settimanali in entrambe le direzioni. La prossima partenza è prevista per la fine di aprile/inizio maggio, in vista della riapertura dei principali siti produttivi in Europa".