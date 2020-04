Ferrovie, Coronavirus: Hupac riattiva il collegamento Köln-Perpignan

Il traffico merci registra un altro lento ritorno alla normalità.

Dopo uno stop forzato a causa della crisi del Coronavirus, Hupac riattiva il collegamento Köln-Perpignan con due viaggi di andata e ritorno a settimana a partire da lunedì prossimo 27 aprile. La circolazione verrà gradualmente aumentata per raggiungere la frequenza pianificata di cinque viaggi di andata e ritorno a settimana.

Grazie a questo nuovo servizio, Hupac fornisce collegamenti gateway non-stop dalla Catalogna in Spagna e dalla regione dei Pirenei in Francia a Colonia nella regione della Ruhr, con ulteriori collegamenti con Malmö in Svezia e tutte le destinazioni scandinave pertinenti.