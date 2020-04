Ferrovie: un 2019 da record per le Ferrovie Retiche

Per la Ferrovia Retica il 2019 è stato un anno da record, con un utile netto di 5,4 milioni di franchi.

All’ottimo risultato ha contribuito in particolare l’aumento di passeggeri e del trasporto di automobili. In calo invece i ricavi provenienti dal trasporto di merci.

Con l'esclusione del Glacier Express, il traffico viaggiatori è cresciuto di circa il 4,8%, pari a un aumento di 6,2 milioni di franchi rispetto al 2018, come riferisce la compagnia ferroviaria in una nota. Anche il trasporto di automobili ha superato le aspettative e ha registrato un utile di 1,6 milioni di franchi grazie al numero record di 529,117 veicoli trasportati.

Nel traffico merci, i ricavi sono diminuiti a causa della riduzione dei servizi di trasporto per il nuovo tunnel dell’Albula e della chiusura totale della Bassa Engadina. Questo calo ha comportato una perdita di 1 milione di franchi. Per l’anno in corso, la società prevede un impatto importante della crisi dovuta anche alla pandemia di Coronavirus, sulle frequenze e sulle entrate.

Foto Ferrovie Retiche