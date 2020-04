Ferrovie: aumento record da Hunan dei treni merci per Europa

La provincia centrale cinese dell'Hunan ha spedito quest'anno 100 treni merci diretti in Europa, con una crescita del 122% su base annua.

Lo ha reso noto China Railway Guangzhou Group Co. Ltd. Secondo la compagnia cinese, il centro logistico della compagnia nel capoluogo provinciale Changsha ha istituito un meccanismo quadripartito di comunicazione con le autorità doganali e altre istituzioni e creato un canale diretto per garantire la sicurezza, la stabilità e l'efficienza dei collegamenti ferroviari merci.

"Il tasso di puntualità dei treni ha superato il 99% grazie alle misure che abbiamo adottato, compresa la tempestiva divulgazione dei piani operativi", ha spiegato Yan Minghui, un dipendente del centro.

"Sono due i motivi principali della crescita dei servizi ferroviari merci in Hunan", ha aggiunto Chen Hongsheng, vice direttore generale di una società di stanza a Changsha. "Uno dei motivi riguarda l'aumento della domanda di materiali urgenti per la prevenzione dell'epidemia e di altre forniture sanitarie da parte dei Paesi stranieri e l'altro concerne la crescita dell'offerta di prodotti delle aziende della provincia esportati in Europa, Asia centrale e altre regioni del mondo".