Ferrovie: il Tirolo vuole salvare la Achenseebahn

Previa approvazione del parlamento statale, il Tirolo prevede di investire 3,4 milioni di euro nella Achenseebahn, per la quale è stata avviata a marzo la procedura fallimentare.

Da un lato, il denaro deve essere utilizzato per i lavori di ristrutturazione necessari, dall’altro per salvare la società delle procedure di insolvenza. E’ necessario anche intervenire affinché la società non perda la concessione ferroviaria. Il Tirolo intende pianificare l’operazione di recupero della società e di ristrutturazione dell’infrastruttura in stretto coordinamento i dipartimenti specializzati del governo regionale

Non sono previsti servizi in questa stagione a causa dei necessari lavori di ristrutturazione del percorso e del rinnovo del materiale rotabile.

Il programma di ristrutturazione delle infrastrutture dovrebbe essere completato entro luglio di quest’anno e includere una previsione dettagliata degli anni a venire.

Secondo LHSTv Inrid Felipe (Verdi) e Josef Geisler (ÖVP), l’obiettivo del paese è quello di “impedire il fallimento della società e consentire il riavvio della Achenseebahn a fini turistici da parte di un nuovo proprietario a medio termine. La Achenseebahn è un’attrazione turistica. Dobbiamo assicurarci questo adesso per aiutare la regione turistica a rimettersi in piedi dopo la crisi”.

La portavoce di FPÖ, Evelyn Achhorner accoglie con favore l’annuncio del salvataggio della Achenseebahn, giudicandolo un segnale importante per la popolazione tirolese.

