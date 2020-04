Ferrovie, Frecciarossa in Umbria, Trenitalia frena: "Ancora nulla di definito"

Doccia gelata per le ambizioni di Alta Velocità per l'Umbria.

In merito alle notizie su nuove fermate delle Frecce in Umbria, Trenitalia chiarisce che nulla è stato ancora definito e che è allo studio la rivisitazione dell’intera offerta commerciale per tenere conto dell’effettiva ripresa degli spostamenti nelle fasi successive all’emergenza sanitaria e delle nuove esigenze di spostamento delle persone.

Nuovi collegamenti o nuove fermate saranno valutati in base ad approfondite analisi di mercato svolte periodicamente da Trenitalia, per verificarne l’interesse sul piano commerciale. Le Frecce di Trenitalia, infatti, sono treni a mercato in un sistema di concorrenza con un altro operatore. Nel caso del collegamento con Frecciarossa da e per Perugia, i costi sono in parte sostenuti dall’azienda che - doverosamente e responsabilmente - deve garantirne la sostenibilità commerciale.

Della nuova fermata del Frecciarossa a Terontola aveva parlato l’assessore regionale ai trasporti dell'Umbria, Enrico Melasecche (Ferrovie: da giugno il Frecciarossa fermerà a Terontola) secondo il quale ci sarebbe anche un confronto con Trenitalia per prevedere l'arretramento del treno fino a Foligno e fare una fermata anche ad Assisi.