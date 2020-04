Ferrovie: treno impatta contro un’auto abbandonata sui binari

Il convoglio si è trovato difronte un veicolo abbandonato sui binari, ed evitare l’impatto è stato impossibile.

Caos treni questa mattina sulla linea Empoli-Siena per una vettura lasciata ad un passaggio a livello vicino alla stazione di Granaiolo, tra Castelfiorentino e Certaldo. Il treno ha travolto l’auto e la linea ferroviaria è stata interrotta. Fortunatamente a bordo del treno non c’erano passeggeri, e il macchinista non è rimasto ferito.

Intanto sono in corso le indagini della polizia di Empoli: stando ai primi accertamenti il mezzo sarebbe stato abbandonato nella notte da alcune persone in fuga, forse dopo un furto.

I treni della linea ferroviaria sono stati cancellati e Trenitalia ha attivato un servizio di autobus sostitutivi lungo la tratta al fine di ridurre i disagi dei passeggeri. La linea resterà interrotta fino al termine dei rilievi delle forze dell’ordine.