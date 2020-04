Ferrovie: inizia lo smantellamento della Pinerolo - Torre Pellice?

In questi giorni sono all'opera sulla linea ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice operai di RFI.

Di ufficiale non è stato comunicato nulla, ma da quello che si può constatare e da quanto ha appreso L'Eco del Chisone in colloqui informali con gli addetti di RFI sul posto, si sta provvedendo alla rimozione della linea aerea.

Grande secondo il giornale on line è ovviamente lo sconforto tra coloro che ancora speravano in una riattivazione della linea. L'Eco del Chisone ricorda però che, a febbraio, la Regione aveva comunicato in un incontro tra i sindaci interessati alla tratta, di non aver intenzione di investire in tempi brevi sulla tratta in questione, nonostante la ripresa del servizio fosse inserita nel bando per la gestione dei trasporti ferroviari della Città metropolitana aggiudicato da Trenitalia.

Nel medesimo incontro sindaci si erano detti disponibili ad accettare la soppressione definitiva della linea, in cambio della possibilità di portare avanti un progetto per la creazione di un collegamento su gomma sul sedime dei binari dismesso, progetto che si sarebbe voluto affidate ai tecnici dell' Università. Non si sa se la decisione di procedere alla rimozione della linea elettrica sia conseguente a quegli incontri oppure fosse un intervento già programmato.

L'articolo completo è disponibile cliccando qui.