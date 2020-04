Ferrovie: ferma la linea della Val Venosta da lunedì 27 aprile

Per lavori di manutenzione e ulteriori passi per l'elettrificazione, la linea ferroviaria della Val Venosta tra Malles e Merano resterà chiusa da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio.

I lavori vengono proseguiti ora, in considerazione dei volumi di traffico e di passeggeri molto bassi. Allo stesso tempo verranno anche fatte delle indagini geognostiche in vista dell'elettrificazione.

Sarà istituito un servizio con autobus sostitutivi, che in parte servirà le stazioni ferroviarie, in parte i centri delle località; Marlengo non sarà servita. Gli orari di partenza degli autobus, a cadenzamento orario, presso le stazioni di Malles e di Merano sono gli stessi dei treni, alle fermate intermedie ci sono delle differenze a causa dei tempi di percorrenza più lunghi.

Ecco le fermate del servizio sostitutivo: Stazione ferroviaria di Merano (marciapiede Z, presso l'uscita del sottopassaggio / posteggi biciclette), Lagundo (via Weingartner), Marlengo non è servita, Tell (Edelweiss/ Botango), Rablà (ufficio turistico), Plaus (bivio Plaus), Naturno (municipio), Stava (chiesa), Ciardes (bivio Ciardes), Castelbello (paese), Laces (parrocchia), Coldrano (stazione ferroviaria), Silandro (stazione ferroviaria), Lasa (parrocchia), Oris (Edelweiss), Spondigna (stazione ferroviaria), Sluderno(vicolo Scuola), Malles (stazione ferroviaria), si legge in una nota di Altoadigemobilità.