Ferrovie, Bologna: in fiamme una elettromotrice a Ravone

Attimi di paura ieri sera a Bologna nello scalo ferroviario Ravone, a Ovest della stazione centrale.

Alle 22.16, la sala operativa 115 ha infatti ricevuto una chiamata di soccorso per un incendio. Il rogo è divampato in una automotrice non più in uso del Gruppo ALe 582/642 destinata alla demolizione, che stazionava su di un binario dello scalo. Per l'esattezza si tratterebbe del rimorchio Le 763.146.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con tre squadre e con autobotti, spegnendo il rogo e mettendo in sicurezza il luogo. Durante le operazioni di soccorso il personale tecnico di Rete Ferroviaria Italiana ha disalimentato l'impianto, per favorire l'opera di spegnimento. Presente sul posto, oltre a 115, 118 e RFI, anche la Polfer.

A causare le fiamme sarebbe stato un piccolo fuoco acceso da un senzatetto per scaldarsi.

L'uomo di 29 anni non ha riportato ferite e sarà denunciato per incendio colposo, oltre a ricevere una doppia sanzione: per essere entrato in un'area ferroviaria dove è vietato l'accesso (500 euro) e per avere violato il Dpcm sulla prevenzione della diffusione del Coronavirus.