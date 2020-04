Ferrovie, Serbia: avanzano i lavori della linea AV Belgrado-Budapest

Il presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic, ha visitato ieri il cantiere per la costruzione del viadotto Čortanovci, sul tratto della ferrovia che va da Stara Pazova a Novi Sad e che fa parte della linea ferroviaria veloce Belgrado - Budapest.

Il presidente Vucic ha fatto una visita con il Vice Primo Ministro e Ministro delle Costruzioni, dei trasporti e delle infrastrutture, Zorana Mihajlovic, il Governatore della Provincia Igor Mirovic, l'ambasciatore russo Alexander Bocan Kharchenko e i rappresentanti della compagnia ferroviaria russa RZD International.

“I lavori per la costruzione del viadotto Čortanovci rappresentano il più grande cantiere ferroviario in tutta Europa. La ferrovia Stara Pazova - Novi Sad sarà completata entro ottobre 2021 e sarà quindi possibile unire in treno Belgrado a Novi Sad in soli 25 minuti", ha affermato il presidente Vucic.

Il presidente ha ricordato che il valore dei lavori per la costruzione della sezione da Stara Pazova a Novi Sad è di 580 milioni di dollari e che in totale la ferrovia Belgrado-Novi Sad costerà 850 milioni di dollari.

L'ambasciatore della Federazione Russa nella Repubblica di Serbia, Alexander Bocan Harchenko ha ringraziato il presidente Vucic, il governo della Serbia e il vicepresidente Mihajlovic per la cooperazione e il sostegno nell'attuazione di questo progetto, e ha aggiunto che la costruzione di questa ferrovia ad alta velocità sarà completata in tempo.

"Stiamo continuando la nostra cooperazione, questo progetto si sta evolvendo e sarà completato. Inoltre, durante questo periodo abbiamo proseguito l'attuazione di altri progetti confermati nella conversazione di Sochi alla fine dell'anno scorso tra il presidente della Serbia e il presidente della Russia, Vladimir Putin", ha affermato l'ambasciatore russo Bocan Kharchenko.

Durante la sua visita, il Vice Primo Ministro e Ministro delle Costruzioni, dei trasporti e delle infrastrutture Zorana Mihajlovic, ha sottolineato che i cantieri di costruzione di 11 importanti progetti infrastrutturali stanno funzionando nonostante l'epidemia da Coronavirus, che erano stati assunti oltre 3.600 lavoratori e che i lavori sono proseguiti dopo la Pasqua.

“La Serbia non deve fermarsi e la vita in Serbia non può fermarsi. E per tutto il tempo in cui lottiamo, mentre continuiamo a lottare per la vita e la salute delle persone, pensiamo al giorno dopo. Dobbiamo una grande gratitudine a tutti i lavoratori, i veri eroi al tempo dell'epidemia, nonché alle aziende che, pur rispettando tutte le misure di sicurezza, non hanno smesso di lavorare in questo momento difficile e impegnativo per tutti", ha affermato.

Il valore dei lavori per la costruzione della galleria e del viadotto Čortanovci, finanziati da un prestito della Federazione Russa per l'ammodernamento della ferrovia serba, è di 337,6 milioni di dollari. Le opere sono eseguite dalla compagnia russa RZD International.

La modernizzazione e la costruzione della ferrovia Stara Pazova - Novi Sad (40,4 km), per velocità fino a 200 km/h, compresa la costruzione del tunnel e del viadotto Čortanovci, fanno parte del progetto per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Belgrado e Budapest.