Trasporti: De Micheli, resi disponibili 11 miliardi di euro per cantieri e opere pubbliche

Sono stai resi disponibili dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 miliardi di euro per opere pubbliche e interventi di manutenzione della rete infrastrutturale italiana.

Lo ha comunicato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, rispondendo durante il question time al Senato a una interrogazione sulle iniziative per la riapertura dei cantieri relativi alla rete stradale e all’edilizia scolastica.

De Micheli ha chiarito che al 21 di aprile sono stari resi disponibili 11 miliardi di euro, “dei quali 4,5 miliardi relativi ad opere pubbliche”. Tra queste risorse, 1,3 milioni di euro sono stati destinati per la statale 106 Ionica e la statale 4 Salaria.

“Mentre gli altri 6,5 miliardi sono stati trasferiti per i relativi programmi settoriali per i trasporti rapidi di massa, il rinnovo dei parchi autobus, manutenzione delle strade provinciali per 995 milioni, sicurezza delle ferrovie non interconnesse agli enti locali.

Quindi 11 miliardi totali”, ha aggiunto il ministro che ha poi affermato che nei prossimi giorni verrà sottoposta all'approvazione della Conferenza Stato-Città la ripartizione di ulteriori 460 milioni di euro per la manutenzione delle strade provinciali e comunali, “quindi immediatamente trasferibili a questi enti territoriali”.

Rispetto alla attività di manutenzione di ponti e viadotti “sono stati attribuiti 2,6 miliardi di euro”. Infine il ministro ha ricordato che in materia di edilizia scolastica, “siamo sempre disponibili ad individuare con il ministero dell’Istruzione qualunque tipo di collaborazione per accelerare la spesa degli interventi previsti”.