Ferrovie: per Tesmec un "Falco" in Lituania

Tesmec comunica che la propria controllata Tesmec Rail, attiva nella progettazione, prototipazione e fabbricazione di mezzi d’opera ferroviari e mezzi per la diagnostica dell’infrastruttura ferroviaria, ha firmato un contratto relativo alla progettazione, produzione e fornitura di un nuovo veicolo diagnostico semovente con la società Lituana Uab "Kmt".

In dettaglio, si legge in un comunicato, Uab "Kmt" si è aggiudicata la gara d'appalto indetta dalle Ferrovie Lituane, uno dei maggiori gruppi ferroviari dei Paesi Baltici, relativa alla fornitura di un veicolo diagnostico innovativo e ha scelto il know-how e l'esperienza di Tesmec Rail, che fornirà il veicolo su cui verranno montati apparati di diagnostica forniti dalle società Sperry Inc. e Graw Sp.zo.o.

Tesmec Rail fornirà, grazie all’esperienza maturata con Rfi - Rete ferroviaria italiana a cui sono stati forniti due esemplari del modello “Falco”, un veicolo della stessa classe, con velocità fino a 140 chilometri orari, progettato e prodotto in conformità alle norme di sicurezza europee EN 14033. La consegna del mezzo è prevista per aprile 2021.