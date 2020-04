Ferrovie, De Micheli: per infrastrutture mai smesso di spendere

Per le infrastrutture i soldi "sono stati già spesi" durante il lockdown e "continueranno ad essere spesi. Abbiamo deciso di tenere aperti alcuni cantieri importanti".

Quest le parole del ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, al Corriere Tv. Ieri, ha detto De Micheli, c'è stata la consegna a RFI per il lotto Brescia-Verona "per oltre 500 milioni di euro" e poi "abbiamo un piano di investimenti da 200 miliardi in 15 anni".

La "fase 1" è andata bene dal punto di vista del trasporto merci, ha aggiunto: "Credo che gli operatori e le imprese che hanno continuato a lavorare abbiano dimostrato livelli di professionalità sul piano del coordinamento e di tenere rapporti internazionali in modo incredibile. Ci siamo uniti e costruito non solo percorsi di accordi tra le parti, ma deciso insieme strategie condivise convincendo i partner stranieri che le nostre merci viaggiavano in sicurezza. Quei paesi hanno poi adottato i nostri sistemi di sicurezza".