Ferrovie, Svizzera: riprendono le corse prova nella Galleria di base del Ceneri

Lunedì 20 aprile 2020, AlpTransit San Gottardo SA insieme alle FFS ha ripreso le corse di prova nella Galleria di base del Ceneri.

Le condizioni per la ripresa sono state definite in stretta interazione con i medici specialisti dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e delle FFS e garantiscono il rigoroso rispetto delle direttive dell’UFSP.

Per ATG e FFS la salute e la protezione dei dipendenti in relazione al Coronavirus è di massima priorità. La situazione viene quindi costantemente valutata e l’esercizio di prova adattato alle circostanze. A garanzia del rispetto delle direttive dell’UFSP e delle misure di protezione, ATG ha designato un responsabile di sicurezza per ogni turno di corse di prova.

Dal 6 aprile 2020, ATG ha ripreso i lavori di manutenzione nella Galleria di base del Ceneri come da autorizzazione del Cantone. In precedenza, tutti i processi, le istruzioni e le misure di controllo sono stati verificati insieme agli imprenditori coinvolti, alle autorità cantonali, alla SUVA e ai sindacati. È stato dimostrato che le norme ufficiali in materia di comportamento e d’igiene durante i lavori possono essere rispettate.

A fine aprile 2020 ATG insieme all’UFT in funzione della momentanea situazione e allo stato attuale dell’esercizio di prova, valuterà i possibili effetti sull’ulteriore corso della messa in esercizio della GbC e la sua prevista inaugurazione a settembre rispettivamente a dicembre 2020.