Ferrovie, Germania: tre stati rendono obbligatorie le mascherine per salire sui mezzi pubblici

Le mascherine diventano obbligatorie sui mezzi pubblici di alcune regioni tedesche.

Dalla giornata di ieri la disposizione è in vigore in Sassonia mentre dal prossimo 27 aprile saranno obbligatorie anche per salire su treni, autobus e metropolitane in Meclemburgo-Pomerania e in Baviera.

L'iniziativa fa ovviamente parte degli sforzi per prevenire la diffusione di COVID-19.

La Germania attualmente vede quasi 150.000 casi confermati con quasi 5.000 morti.