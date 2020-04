Ferrovie: da WEGH Group 300 casse manovra PL per FER

WEGH Group si conferma partner affidabile di Ferrovie dell’Emilia Romagna.

Nell’ambito degli investimenti attuati da FER per la modernizzazione della propria rete ferroviaria, proprio in questi giorni WEGH Group, si aggiudica una commessa per la fornitura di 300 casse di manovra da Passaggio a Livello TD96/2 che andrà ad incrementare le casse TD96/2 già in esercizio nelle Ferrovie Emilia Romagna.

Il contratto porterà allo swap delle vecchie casse di manovra con le affidabili TD96/2 che si distinguono per sicurezza e facilità di manutenzione. La fornitura commissionata sarà utilizzata per gestire l'intera rete ferroviaria regionale di 364 km a servizio del mercato di trasporto passeggeri e merci.

Le casse di manovra da Passaggio a Livello TD96/2 di WEGH Group, già in esercizio nella linea FER, verranno installate nelle linee Ferrara-Suzzara, Reggio-Guastalla , Reggio-Sassuolo e Bologna-Portomaggiore; linee a binario singolo a scartamento ordinario, a trazione mista diesel e alimentazione in corrente continua.

La commessa include diverse giornate di formazione nell’arco del biennio, composte da una parte teorica e una parte pratica per i nuovi addetti alla manutenzione.

WEGH Group con i propri apparati per passaggio a livello è il principale fornitore di questi dispositivi di sicurezza per le reti ferroviarie italiane, grazie alla riconosciuta affidabilità dei propri prodotti, ed esporta la propria tecnologia in questo campo in numerosi paesi stranieri, tra questi, recentemente Vietnam, Etiopia e Ghana.