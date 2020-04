Ferrovie: TX Logistik raddoppia i treni cargo per Coop in Svezia

TX Logistik del Polo Mercitalia, Gruppo FS, collabora con Coop in Svezia dal 2012.

Dal 6 aprile la partnership si è ulteriormente rafforzata: Coop ha infatti commissionato a TX Logistik il raddoppio da 10 a 20 treni merci a settimana dei servizi che le consentono di trasportare le merci dal magazzino centrale di Bro (circa 30 chilometri a Nord-Ovest di Stoccolma) ai supermercati della zona Sud del Paese (i treni fermano anche ad Alvesta vicino a Växjö per poi giungere a Malmö).

Questa soluzione permetterà di trasferire dalla strada alla ferrovia 520 camion ogni settimana, con evidenti benefici anche in termini ambientali e di sicurezza. L'utilizzo della modalità ferroviaria per il trasferimento delle merci di Coop in Svezia consentirà, infatti, di risparmiare - rispetto alla soluzione solo stradale - fino a 9.600 tonnellate di anidride carbonica ogni anno.

"Il raddoppio delle attività in Svezia - si legge in una nota - conferma la progressiva attuazione di una strategia di espansione in Europa da parte del Polo Mercitalia, nella quale TX Logistik svolge un ruolo chiave anche per il trasporto di merceologie fino a oggi trasferite quasi esclusivamente via strada".

TX Logistik è stata fondata nel 1999 e dispone di un'ampia rete di collegamenti in 11 Paesi europei. La società ha filiali in Italia, Svizzera, Austria, Danimarca e Svezia Tramite le business unit Intermodal e Rail Freight. TX Logistik offre soluzioni ferroviarie complete per il traffico combinato terrestre e marittimo e prodotti su misura per il trasporto convenzionale. Dal 2017 la società è interamente di proprietà di Mercitalia Logistics del Gruppo FS Italiane.