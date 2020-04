Ferrovie: dalla Cina treno con 20mln di mascherine verso la Russia

Un convoglio merci Cina-Europa con un carico di 20 milioni di mascherine è partito oggi dalla città di Suzhou, nella Cina orientale, e arriverà a Mosca tra 12 giorni.

In seguito a un accordo di fornitura firmato a marzo tra China Sinopharm International Corporation e la Russia, a Suzhou sono stati assemblati i dispositivi di protezione da trasportare in Russia sui treni merci Cina-Europa.

Il direttore generale responsabile del servizio ferroviario merci per la Suzhou Newcity Investment and Development Company, Zhang Fan, ha dichiarato che, secondo le previsioni, nel corso del prossimo mese saranno inviate in Europa oltre 200 TEU di forniture, tra cui letti chirurgici e siringhe.

I dati mostrano che nel mese di marzo il numero di treni merci e container a Suzhou ha registrato un aumento di oltre il 50 percento.