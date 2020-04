Ferrovie: con Italo si gioca alla tombola per l’ambiente

In occasione del delicato momento legato all’emergenza Coronavirus, Italo insieme a Velisti per Caso offre la possibilità di divertirsi direttamente da casa con la Tombola per l’Ambiente.

Una tombola speciale per aiutare il pianeta e raccontare come migliorare il nostro stile di vita: piccoli e semplici gesti per un futuro green e sostenibile.

In questa tombola green ogni numero assume un significato originale ed ecosostenibile: ad esempio il classico "48, morto che parla" della smorfia napoletana diventa il 48% degli Italiani che non sprecano cibo. Ad ogni numero che si estrae nella classica tombolata casalinga è associato un video consultabile direttamente dal tabellone della Tombola per l’Ambiente (https://www.velistipercaso.it/tombola/).

Le video pillole illustrano azioni quotidiane che aiutano a risparmiare risorse energetiche, buone pratiche ecologiche o diversi dati e curiosità sulla sostenibilità ambientale. Un modo interattivo per incuriosire dai più piccoli agli adulti e condividere stili di vita che possono aiutare tutta la comunità.

Il tabellone però finisce a 60: qui entra in gioco la community di Italo! Tramite i canali social dell’azienda ed il sito www.italospa.it si può accedere alla tombola e sarà possibile inviare spunti, azioni quotidianamente intraprese e tanto altro alla redazione di Velisti per Caso (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ). Grazie ai suggerimenti raccolti i reporter potranno ideare nuove pillole e si potrà completare il tabellone arrivando al classico 90!

Giocando tutti insieme si può dare un contributo importante per l’ambiente e Italo come sempre ha deciso di fare la sua parte, avvalendosi della collaborazione di Velisti per Caso: offrendo uno strumento ludico e piacevole per giocare insieme da casa ed immergersi in delle tombole virtuali con familiari e amici.