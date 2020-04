Treni, trasporti, turismo e viaggi

Ferrovie: il piano di SNCF per ripartire

Anche la società ferroviaria SNCF prova a uscire dall’emergenza Covid-19.

A partire dall’11 maggio, data scelta dal presidente Macron per l’inizio della fase due, tornerà a circolare un treno su due, per poi arrivare a regime in modo graduale.

La società delle ferrovie francesi, già messa a dura prova dal pesante sciopero che ha paralizzato la Francia lo scorso dicembre, sta lavorando a regimi minimi per le misure di contenimento e, si legge su Tour hebdo ha già messo a budget nuove importanti perdite finanziarie.

Il CEO Jean-Pierre Farandou, assicura che la società: “sta pianificando una ripresa del servizio in più fasi dall’11 maggio, stabilita con le regioni”, con l’obiettivo di riprendere la normale attività durante l’estate. È stato rivisto anche il programma delle grandi opere e dei progetti di sviluppo, “che potrebbero subire dei ritardi” conclude Farandou.