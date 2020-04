Ferrovie, TAV Firenze: il virus rilancia i cantieri, si riparte prima dell’estate

La richiesta di far ripartire i cantieri dopo l’emergenza Coronavirus, potrebbe davvero stimolare anche la ripartenza di uno dei cantieri fiorentini più annosi, quello per l’Alta Velocità ferroviaria.

A rivelare il retroscena è la cronaca fiorentina del quotidiano La Repubblica, che spiega come manchi solo la data: forse già a maggio, ma “comunque prima dell’estate”, si dice.

In RFI sono ottimisti sulla ripartenza sia per il cantiere di Campo di Marte che per quello della Foster in via Circondaria. A fermare i cantieri erano stati questa volta i guai per Condotte, l’azienda che si occupa dei lavori e che è finita in amministrazione controllata.

La Repubblica sottolinea che, a causa dell’abbandono dei lavori, ci vorranno diversi mesi per le opere propedeutiche necessarie al nuovo via del cantiere Foster. I sindacati stanno già discutendo con le ditte per mettere a punto la piattaforma di sicurezza adeguata a contrastare l’epidemia.